StuttgartKernig und kräftig will er Bachs Musik interpretieren – und so gibt sich der Dirigent Hans-Christoph Rademann auch selbst. Am 1. Juni 2013 trat der gebürtige Dresdner die Nachfolge Helmuth Rillings als Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart an.

Herr Rademann, Sie gründeten 1985 den Dresdner Kammerchor. Wie kam diese Privatinitiative eines 20-jährigen Musikstudenten damals in der DDR an?

Die spezielle Situation in der DDR war sogar die Initialzündung für den Chor – auch wenn das nicht Absicht war. Ein Studium aufzunehmen, bedeutete in der DDR zunächst einmal: Ernteeinsatz. Wir angehenden Dresdner