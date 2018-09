Esslingen Mit dem Degen spießt er die naseweisen Mitbürger auf, die sich über seinen Riesenzinken lustig machen. Er selbst lässt eine brillante Tirade auf sein „Nasentier“ ab, die einen zwischen Fremdschämen und haltloser Bewunderung für so viel Selbstironie in den Theatersitz bannt. Cyrano de Bergerac heißt der pointenfreudige Edelmann mit der großen Nase, den Edmond Rostand 1897 als Zentrum einer romantischen Komödie erfand: Der hässliche Poet schreibt die Worte und der tumbe Kadett Christian hält das hübsche Köpfchen hin, um die schöne Roxanne zu bezaubern. Und die verliebt sich, erst in das fesche Aussehen und dann in die Worte…