Weimar (dpa) - Das Deutsche Natio­naltheater Weimar distanziert sich von der Inszenierung „Breiviks Erklärung“ in Regie des Schweizers Milo Rau und zeigt sie nicht in ihren Räumen. Das Haus wolle den Argumenten des norwegischen Massenmörders und Rechtsextremisten Anders Behring Breivik, der im Juli 2011 in Norwegen 77 Menschen tötete, nicht ein solches Podium geben, sagte der Geschäftsführer des Theaters, Thomas Schmidt, gestern. Die Inszenierung mit anschließender Diskussion wurde von Milo Rau nun vom e-werk des Theaters in ein privates Kino verlegt. Die deutsch-türkische Schauspielerin Sascha O. Soydan wird dort nun auch für die Öffentlichkeit gesperrte Auszüge verlesen, mit denen Breivik im April vor Gericht in Oslo seine ungeheuerliche Tat zu rechtfertigen versucht hatte.

„Der Mann darf nicht zu einem künstlerischen Medium werden“, sagte Schmidt. „Ich finde, dass Theater nicht alles zeigen muss.“ Es gebe auch eine moralische Verantwortung. Nach intensiver Beschäftigung mit Breiviks Erklärung habe sich die Theaterleitung entschlossen, das Stück nicht in ihren Räumen aufführen zu lassen.

Milo Rau und das von ihm gegründete International Institute of Political Murder (IIPM) wollen es am 27. Oktober ein zweites Mal im Theaterdiscounter Berlin zeigen.