Anzeige

EsslingenKenner feiern den Sechsteiler „Bad Banks“, der am Wochenende im ZDF zu sehen ist, schon jetzt als beste deutsche Fernsehserie aller Zeiten. Mit großem Aufwand, bemerkenswertem Insiderwissen, einem starken Ensemble und der nötigen Balance zwischen Spannung und Authentizität hat der Regisseur Christian Schwochow die Geschichte einer jungen Investmentbankerin inszeniert, die sich in einem knallharten, männlich dominierten Milieu behaupten muss und um des Erfolgs willen bereit ist, moralische Grenzen hinter sich zu lassen. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Schwochow Einblick in seine Arbeit.

Sie sind ein sehr vielseitiger Filmemacher. Was hat Sie gereizt, ins Milieu der Investmentbanker einzutauchen?

Ich war früher Journalist, und die Neugier, mich in unbekannte Welten zu begeben und sie bis in den letzten Winkel zu ergründen, war immer mein wichtigster Antrieb. Als ich vor drei Jahren Oliver Kienles Drehbuch für die erste Folge einer Serie aus der Welt der Investmentbanker zu lesen bekam, war ich sofort geflasht. Bis dahin hatte ich dieses Milieu erfolgreich weggedrückt. Mir war das bis dahin einfach zu kompliziert. Ich habe die Serie ziemlich schnell zugesagt und wollte es mir nicht so einfach machen, Investmentbanker zu verteufeln, ohne zu wissen, wie sie arbeiten. Kienles Buch hat versucht, hinter die Fassaden der Bankentürme zu blicken und zu fragen, ob das alles nicht auch mit uns selbst zu tun hat. Vielleicht sind wir ja Teil dieses Systems, Teil von Krisen. Ich wollte wissen, wie die Finanzbranche funktioniert und was Menschen antreibt, dort zu arbeiten. Und ich wollte herausfinden, wo die Unmoral beginnt und was Menschen dazu bringt, sich auf Dinge einzulassen, die ihnen eigentlich gar nicht entsprechen.

Gab es reale Vorbilder für die Figuren?

Als Filmemacher übersetzt man meist nicht eins zu eins. Vieles, was man bei der Recherche beobachtet, fließt im Film zusammen. Deshalb gibt es kein klares Vorbild für die eine oder andere Figur. Jede ist aus vielen Einflüssen entstanden, aber Oliver Kienle hat „seine“ Figuren erschaffen. Die Welt der Börsen und der Hochfinanz gewährt Außenstehenden nur ungern Einblicke. Hat das die Recherche erschwert?

Die Welt der Investmentbanker ist eine in sich geschlossene Parallelgesellschaft. Meine Anfragen, ob ich mal einen halben Tag lang reinschnuppern und mich aus erster Hand informieren darf, wurden gar nicht erst beantwortet. Unser Head-Autor Oliver Kienle kannte drei, vier Insider, die ihm einiges erzählt haben. Mit der Zeit habe auch ich Gesprächspartner gefunden, die mir die nötigen Einblicke vermittelt haben. Und wenn man erst mal drin ist, kommt eines zum anderen. Jeder wusste, dass das total vertrauliche Gespräche sind und dass ich meine Kontakte nie preisgeben würde, weil das gefährlich für sie sein könnte. Und ich hatte das Gefühl, dass es für die Investmentbanker, mit denen ich sprechen konnte, befreiend war, mit jemandem zu reden, der sich vorurteilsfrei für sie und ihre Arbeit interessiert. Außenstehende halten Investmentbanker meist für kriminelle Schweine, dabei weiß kaum einer, wie es in dieser Branche aussieht.

Konnten Sie wirklich alles erzählen?

Vieles. Aber natürlich musste es zur Story passen. In der Fiktion habe ich als Spielfilmregisseur viel größere Freiheiten als ein Journalist. Ich kann vieles überhöhen, verdichten und auch mal ein wenig anders erzählen. Das kann auch dem Schutz der Gesprächspartner dienen, die teils in sehr hohen Positionen arbeiten und mit ihrer Offenheit ein gewisses Risiko eingingen.

Man könnte es sich leicht machen und Ihre Geschichte allein ins Reich der Investmentbanker verweisen, in der ganz andere Gesetze gelten. Ist das, was Sie zeigen, nicht ein Brennspiegel für vieles, was unsere Gesellschaft heute ausmacht?

Das Investmentbanking ist ein faszinie render Arbeitsort. Wenn man genauer hin schaut, merkt man, dass jedes Gespräch und jede Beziehung nur eingegangen werden, weil sie einem etwas bringen. Die Frage „Was nutzt mir das?“ steht über allem – auch über Beziehungen. Das ist tatsächlich immer häufiger zu beobachten: Wir wer den eine Gesellschaft von Einzelkämpfern.

Ein bisschen was glaubt jeder über dieses Milieu zu wissen. Was hat Sie bei der Recherche am meisten überrascht?

Wenn man in die Details eindringt, wird man ständig überrascht, weil man sich gar nicht vorstellen kann, welche Finanzprodukte entwickelt werden, nur um Geld zu verdienen. Trotzdem glauben die Akteure, dass das einen Wert und eine Berechtigung hat. „Bad Banks“ erzählt von einem System, das davon lebt, Menschen Wohlstand und Sicherheit zu versprechen. Das ist ein ständiges Spiel mit dem Feuer. Die Bank wird zur Metapher der modernen Leistungsgesellschaft in hochkonzentrierter Form. Vieles wird nur danach bewertet, ob es legal ist oder nicht – und nicht, ob das, was man tut, moralisch ist.

Das Interview führte Alexander Maier.

Die Fernsehserie und ihr Macher

„Bad Banks“ erzählt in sechs Folgen, die von Samstag bis Montag im ZDF zu sehen sind, eine spannende Geschichte aus der Welt der Hochfinanz, wo riskante Geldgeschäfte ständig für Hochspannung sorgen. Jana Liekam (Paula Beer) sieht sich beruflich vor dem Aus, doch dann ebnet ihre Chefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) der jungen Investmentbankerin unverhofft den Weg in ein konkurrierendes Unternehmen. Jana wechselt nach Frankfurt und beeindruckt den neuen Investmentchef Gabriel Fenger (Barry Atsma). Sie lernt, mit den Wölfen zu heulen und ihre eigenen Tricks zu nutzen, um an die Spitze zu kommen und dort zu überleben. Doch in der Welt der Hochfinanz gelten Gesetze, die man nicht sofort durchschaut.

Christian Schwochow, der „Bad Banks“ verfilmt hat, hat sich als Filmregisseur und Drehbuchautor einen Namen gemacht. Zu seinen Projekten zählen Filme wie „Paula“, „Novemberkind“, „Die Unsichtbare“, „Der Turm“, „Bornholmer Straße“ oder die „Tatort“-Folge „Borowski und der Himmel über Kiel“.