EsslingenDie Unterkünfte mies, die Clubs lausig, das Publikum eher betrunken als begeistert. Und die Gage ein besseres Trinkgeld. Wird man so zur größten Pop-Band aller Zeiten, durch Ausbeutung? In 99 von 100 Fällen wahrscheinlich nicht, aber in dem einen kam am Ende der Anfang der weltumspannenden Beatlemania heraus. Das Wunder folgte auf jene gar nicht wunderbaren Umstände in Hamburger Schmuddelkneipen, wo ab August 1960 eine ehemalige Schülerband aus Liverpool namens The Beatles auftrat. Bands aus England wurden gern engagiert im Rotlichtmilieu von St. Pauli, da sie billig zu haben waren und für einen einigermaßen aktuellen Musikstil standen. Über