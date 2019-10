KöngenDas Baugebiet Burgweg West III in Köngen nimmt konkrete Formen an. Der Gemeinderat segnete jetzt das sogenannte Verfahren zur Vergabe öffentlicher Grundstücke nach Konzeptqualität ab. Wie die zwei Baufelder, auf denen insgesamt 140 Wohneinheiten geplant sind, vergeben werden, will die Gemeinde über einen Teilnahmewettbewerb entscheiden. Dabei reichen die Investoren gemeinsam mit ausgewählten Architekten ihre Entwürfe ein. „Dadurch bekommen wir eine große Vielfalt von Anregungen“, benannte Bürgermeister Otto Ruppaner einen aus seiner Sicht entscheidenden Vorteil des Verfahrens. Bis zu zwölf Tandems sollen dann in die engere Wahl gezogen