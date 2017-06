Aktuell schafft es die Gemeinde gerade noch so, alle Kinder zu versorgen, berichtete Bildungskoordinatorin Sybille Hettwer dem Gemeinderat. Voraussetzung sei, dass die Krippengruppe in der Zeppelinstraße nach den Sommerferien wieder in Betrieb genommen werde. Das Wohnhaus in der Zeppelinstraße hatte bis vergangenen Herbst als Interimslösung gedient, jetzt muss es wieder herhalten. Darüber hinaus ist die Gemeinde mit den beiden Kirchengemeinden - den Trägern der Kindergärten - im Gespräch, ob sie kurzfristig eine halbe Gruppe in einer ihrer Einrichtungen aufnehmen können. Sollten aufgrund von Zuzügen weitere