„Dibi dibi dab - singen, spielen, tanzen - klatsch, klatsch klatsch - hejo, hejo, Musik ist unsere Welt!“ Jeden Donnerstagnachmittag gibt es für die „Star Kids“ der Concordia Deizisau tatsächlich nichts Wichtigeres als zu singen. Eine Stunde lang leben sie in einer Zauberwelt, in der Welt von „Alice! Alive“. So heißt die moderne Version des Musicals „Alice im Wunderland“, das Chorleiterin Mareike Kottmann mit den „Star Kids“ und den „Star Teens“ einübt. Am Sonntag, 2. Juli, wird die wundersame Welt auf realem Bühnenboden aufgeführt: in der Deizisauer Gemeindehalle.

