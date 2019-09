EsslingenEs muss schon triftige Gründe geben, wenn Münchner zur Wies’n-Zeit ihre Heimatstadt verlassen. Doch 40 Jahre kommunalpolitischer Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis Esslingen war für eine größere Delegation Grund genug, am Wochenende an einem Besuchsprogramm teilzunehmen. Zum Dreiergipfel waren auch Mitarbeiter des Landkreises Leipzig nach Esslingen gekommen. Am Samstag stand unter anderem die Besichtigung der Max-Eyth-Schule in Kirchheim an. Dort lernen junge Menschen die verschiedenen Produktionsschritte kennen und haben erste Berührungen mit modernster Technik. Wie Schulleiter Jochen Schaade erläutert, können im Rahmen des Unterrichts viele