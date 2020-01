FilderstadtWer folgt Andreas Koch (CDU) nach und übernimmt in der Filderstädter Verwaltung als Bürgermeister das Dezernat für Soziales, Schulen und Kultur? Eine spannende Frage, die am Montag, 27. Januar, in der Sitzung des Gemeinderats beantwortet wird. Spannend deshalb, weil sich zwei Bewerber um die Stelle streiten, die ganz unterschiedliche Qualifikationen mitbringen: Jens Theobaldt, ein Eigengewächs der Verwaltung, der im Augenblick das Amt für Familien, Schulen und Vereine leitet, und der Agrarwissenschaftler und Grünen-Politiker Rainer Moritz. Der Ausgang der Wahl ist völlig offen, da aus verschiedenen Fraktionen des Gemeinderats zu hören ist,