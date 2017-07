Verwundert ist Gastel über die Aussagen des Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium, Michael Odenwald (CDU), dass der Bund bereit sei, sich vom Land von der Notwendigkeit des zweiten Gleises überzeugen zu lassen. „Er braucht nur in die Machbarkeitsstudie seines eigenen Hauses zum Deutschlandtakt zu schauen. Da steht es drin, dort wird zum zweiten Gleis geraten.“ Bereits in den Beratungen dazu habe er im Verkehrsausschuss auf die Notwendigkeit hingewiesen: „Diese Kurve wurde in der Machbarkeitsstudie zum Thema Deutschland-Takt zweigleisig empfohlen“, betont Gastel.

