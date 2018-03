Aichtal (dpa/lsw) - Zwei Bewohner eines Asylbewerberheims in Aichtal (Kreis Esslingen) sind in der vergangenen Nacht bei einem Brand leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten zwölf weitere Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit. Sie kamen zwischenzeitlich in einer Halle unter. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Nebenzimmer des Haupthauses ausgebrochen. Hinweise auf Brandstiftung gibt es Angaben eines Polizeisprechers zufolge nicht.

