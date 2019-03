Zwei neue Ausbildungsgänge an Esslinger Kreisschulen

"Werksfeuerwehren" und „Online-Handel“ werden angeboten

In den Berufsschulen im Kreis Esslingen könnte es bald zwei neue Ausbildungsgänge geben: An der Friedrich-Ebert-Schule eine Ausbildung für Werksfeuerwehren sowie „Online-Handel“ an der John-F-Kennedy-Schule.