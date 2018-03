Nürtingen (eli) - Zwei schwerverletzte Frauen und vier beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalls in Nürtingen. Auf dem Parkplatz vor einem Hofladen in Nürtingen verlor ein 62-jähriger Fahrer eines Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er einparken wollte. Dabei verletzte er die 36- und 49-jährigen Frauen so schwer, dass diese ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Außerdem streifte das unkontrollierte Auto drei weitere Autos, bis es zum Stillstand kam. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro beziffern. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt nun, wie es zu dem Unfall