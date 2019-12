KöngenBeim Brand auf der Terrasse eines zweistöckigen Wohnhauses im Lilienweg in Köngen haben in der Nacht zum Dienstag zwei Hausbewohnerinnen im Alter von 84 und 56 Jahren leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Der Schaden an dem Wohnhaus wird auf 40.000 bis 50.000 Euro geschätzt. Aus einer Wohnung haben die Einsatzkräfte eine Katze gerettet. „Die Feuerwehr hat den Brand schnell gelöscht“, teilte Andreas Nitsch, Sprecher der Kreisfeuerwehr, mit.

Die Stromversorgung im betroffenen Wohngebiet musste nach Angaben der Polizeidirektion Reutlingen vom zuständigen Netzbetreiber vorübergehend abgeschaltet werden. Als die ersten Einsatzkräfte nach der