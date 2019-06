NeuhausenEinstimmig sprachen sich die Gemeinderäte in Neuhausen dafür aus, dem CAP-Markt einen Zuschuss für Investitionen von 300 000 Euro zu zahlen. Damit will sich der inklusive Lebensmittel-Vollsortimenter in der Marktstraße 11 für die Zukunft neu aufstellen. „Damit ist der Markt aber noch nicht gerettet“, sagte Bürgermeister Ingo Hacker in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats. Denn der Kirchheimer Gemeinderat hat entschieden, den Zuschuss für das Geschäft in Ötlingen nicht zu gewähren. Da sieht der Verwaltungschef noch einige Hürden. „Wir leisten unseren Beitrag jedenfalls.“

Dass bei den CAP-Märkten derzeit vieles in der Schwebe ist,