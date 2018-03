zur person

Matthias Gastel ist 1970 in Stuttgart geboren, evangelisch und wohnt in Filderstadt. Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, Ausbildung zum Altenpflegehelfer, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Diplom-Kaufmann (FH). Zertifikat „Xpert personal business skills“, Zusatzqualifikation als Personaldisponent. Wirtschafts-Mediator mit IHK-Zertifikat, Zusatzqualifikation Sprech- und Kommunikationstraining. Berufliche Erfahrungen: Verkaufs-Sachbearbeiter im Groß- und Außenhandel. Zehn Jahre als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe, selbstständig seit 2006: Aufbau und Führung einer Zeitarbeits- und Personalvermittlungsfirma für Fachkräfte im sozialen