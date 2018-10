Wernau Alle möchten in Deutschland leben und arbeiten. Diese Vorstellung ist in vielen Köpfen verankert und wurde durch den Zustrom von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren bestärkt. Doch ohne Zuzug würde die Bevölkerungszahl schrumpfen. Das wurde bei einer Diskussionsveranstaltung der SPD Wernau deutlich, zu der auch der Demografiebeauftrage der Landesregierung, Thaddäus Kunzmann (CDU) geladen wurde. Der demografische Wandel gilt als eine der größten Herausforderungen für Deutschland. Darum mache das Thema „vor keinem Parteibuch halt“, sagte der Landtagsabgeordnete Andreas Kenner. Seine SPD, genauer der Wernauer Ortsverein, hatte zum „Zukunftsdialog“