Kreis EsslingenMan könnte es für Graffiti an Bäumen halten – hier ein blauer Punkt, dort ein leuchtfarbiger schräger Strich oder ein Buchstabe. Mit Sprühdosen bringen die Forstleute in den Wäldern im Kreis Esslingen Markierungen an Bäumen an. Förster Hartmut Scheuter vom Forstrevier Sauhag erklärt, was es mit den Strichen und Symbolen auf den Bäumen auf sich hat: „Sie sind für unsere Forstwirte Teil des Arbeitsauftrags, denn die Zeichen sagen den Waldarbeitern, ob ein Baum gefällt werden soll, ob eine Gasse für den Holztransport angelegt wird, oder ob der Baum ein Zukunfts- oder ein Biotopbaum ist.“ So gebe es eine Art Zeichensprache, mit der sich