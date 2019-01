Kreis EsslingenOb in 20 Jahren im Kraftwerk Altbach/Deizisau noch Strom und Fernwärme produziert werden, kann zurzeit niemand sagen. Nachdem sich am frühen Samstagmorgen die Mitglieder der Kohlekommission auf einen Kompromiss geeinigt haben, steht die Zukunft des Kraftwerks in den Sternen. Eines ist jedoch gewiss: Kohle wird dort nicht mehr verfeuert. Denn damit soll bis spätestens 2038 Schluss sein. Aus ökologischer Sicht begrüßen der Altbacher Bürgermeister Martin Funk und sein Deizisauer Kollege Thomas Matrohs den jetzt beschlossenen Kohleausstieg. Sie sind aber in Sorge, was ein mögliches Aus des Kraftwerks für ihre Kommunen bedeutet. „Es darf auf