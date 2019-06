Neuhausen/DenkendorfFast 300 Unterschriften haben Seniorinnen für den Erhalt des CAP-Markts in Neuhausen gesammelt. „Wir sind auf diese Einkaufsmöglichkeit in der Ortsmitte dringend angewiesen“, sagt eine Rentnerin, die im betreuten Wohnen im Ostertagshof lebt. Mit ihrem Rollator fällt es ihr schwer, längere Strecken zu Fuß zurückzulegen. Einen Bürgerbus gibt es in der Gemeinde nicht. Am Dienstag, 25. Juni, entscheidet der Gemeinderat Neuhausen in seiner Sitzung ab 18 Uhr über einen Investitionskostenzuschuss für den CAP-Markt (abgeleitet von Handicap) in Neuhausen.

300 000 Euro müsste die Gemeinde einmalig zahlen, um die Investitionen zur Hälfte