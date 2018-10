DenkendorfLebhaft, bunt und fantasievoll ging es am Sonntag in Denkendorf zu. Der erste Bürgerkunstmarkt im Rathaus erwies sich als wahrer Publikumsmagnet. Bei schönstem Wetter wurde auf dem Rathausplatz ausgelassen getanzt, musiziert und auf dem Air Track gesprungen; und in der Karlstraße lockte der traditionelle Krämermarkt die Kundschaft. Parallel fanden der verkaufsoffene Sonntag des BDS sowie ein Flohmarkt in der Hindenburgstraße statt.

Auf eine Gelegenheit, sich dem Publikum zu präsentieren, haben die Denkendorfer Kunstschaffenden und Kreativen offensichtlich gewartet. Unter den Werken der 40 Teilnehmer fanden sich Skulpturen aus Stein oder