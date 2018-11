FilderstadtVor zwei Jahren ist sie vollkommen erblindet: Grüner Star im Endstadium. Trotzdem lebt Margareta Prokasky alleine in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Filderstadt-Bonlanden. Ihre Renata, eine gelernte Pflegerin, die ihr einige Jahre im Haushalt geholfen hat, ist mittlerweile selbst so schwer erkrankt, dass sie nur noch gelegentlich kommen kann. Und vor Ort hat die fast 90-Jährige niemanden, der sich um sie kümmern kann, keine Familienangehörigen und keine Bekannten. Nur ein Neffe schaut immer wieder nach ihr, erledigt wenigstens die Korrespondenzen. Aber er lebt in Ludwigsburg, viel zu weit weg, um in einem Notfall für seine Tante greifbar zu sein.