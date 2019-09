Leinfelden-EchterdingenDass bundesweit 13.500 Zolluniformen, schusssichere Westen und Regenmäntel einfach ausgemustert werden sollten, hat die Auszubildenden am Stuttgarter Flughafen geärgert. „Alle reden von Nachhaltigkeit, da sollte eine Behörde doch mit gutem Beispiel vorangehen“, findet Giulia D’ Agostini, die zurzeit ihre Ausbildung als Bürokauffrau absolviert. So kam den Azubis auf dem Stuttgarter Flughafen die Idee, die alten Uniformen in Grün zu Rucksäcken, Taschen oder Computertaschen umarbeiten zu lassen. Der bundesweite Verkaufserfolg hat die jungen Leute glatt überwältig. Schon mehrmals war der Webshop kurzfristig