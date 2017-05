Im Theater unter den Kuppeln ist man bestens vorbereitet auf eine neue Saison. Der Sommer kann kommen, am liebsten mit gutem Wetter, auf dass 2017 ähnlich gute Zahlen geschrieben werden wie im vergangenen Jahr mit 80 Prozent Auslastung im Kinderbereich, 70 Prozent beim Musical und 55 Prozent beim Sprechtheater. Umgerechnet auf Besucherzahlen bedeutet das, dass mit Mundart und Studiobühne insgesamt 24 000 Zuschauer im ambitionierten Amateurtheater in Stetten zu Gast waren. Das vorzeigbare Ergebnis will man nun mit dem Musical „The Pirate Queen“, Kästners „Kinder- und Jugendstück „Das fliegende Klassenzimmer“ und der