Eine Ziege kann das Leben einer Familie verbessern, zumindest, wenn diese in Burundi lebt. Ein Projekt der Kolping-Bezirksverbände Mittlerer Neckar hat in zwei Jahren schon rund 800 der genügsamen Tiere vermittelt. Dismas Ntamhomvukiye, Vorsitzender des Kolping-Nationalverbandes in Burundi, berichtete in Plochingen, von wo das Projekt ausging, von den Erfolgen.

Die Menschen vor Ort unterstützen, so dass sie sich selbst versorgen können: Das ist ein wichtiger Grundsatz der Entwicklungshilfe, auf den auch das Kolpingwerk großen Wert legt. Mit dem Ziegenprojekt geschieht das ganz direkt.