(kh) - Die Polizei hat noch keine heiße Spur von dem Räuber, der am Samstag, 20. August, den Gartenbaufachmarkt Dehner in der Filsallee in Plochingen überfallen hat. Deshalb bittet sie die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Der Täter hatte maskiert den Markt betreten und in einem Büro den Filialleiterbedroht. Nachdem ihm mehrere tausend Euro in einer Plastiktasche des Marktes ausgehändigt worden waren, flüchtete er auf einem augenscheinlich für ihn zu kleinen schwarzen Fahrrad auf dem Feldweg parallel zur Bahnlinie in Richtung Göppingen.

Der Räuber ist 45 bis 55 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat ein gepflegtes Aussehen,