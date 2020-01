OstfildernSie gilt als eine der meist besuchten und renommiertesten Einrichtungen dieser Art in der Bundesrepublik. Um diesem Ruf auch weiterhin gerecht zu werden, soll die Landessportschule Ruit Zug um Zug modernisiert werden. Einige Meilensteine wurden dafür bereits gesetzt, beispielsweise 2016 mit der Einweihung des neuen Campus-Gebäudes. Am Freitagnachmittag erfolgte der nächste Schritt: Im Beisein zahlreicher Vertreter aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens wurde das sogenannte Waldhaus nach einer 5,3 Millionen Euro teuren Modernisierung wieder in Betrieb genommen. Andreas Felchle, der Präsident des Württembergischen Landessportbundes (WLSB),