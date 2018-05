NotzingenEs ist das wohl bislang größte Bauprojekt in Notzingen: Bis Ende Oktober 2019 – sofern alles nach Plan läuft – soll östlich der Sporthalle am Müllerweg das Seniorenzentrum entstehen. Mit dem ersten Spatenstich fiel der Startschuss für das Bauvorhaben, in dem eine Investition von zehn Millionen Euro steckt. „Heute ist ein ganz besonderer Tag, ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte“, sagte Asklepia-Geschäftsführer Rico Hann. „Der demografische Wandel und die damit verbundene stetig steigende Nachfrage nach Pflegeplätzen beschäftigen uns etwa in unserem Kirchheimer Haus schon lange.“

Die bis dato vorhandenen Plätze reichen nicht aus. In