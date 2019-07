DenkendorfWir sind bisher gut vorangekommen“, freut sich Architekt Jürgen Weidner, der für die Kloster Denkendorf Immobilien GmbH den Bau des Pflegestifts im Klosterhof koordiniert. Dort werden in einem U-förmigen Neubau 45 vollstationäre Pflegeplätze in drei Wohngruppen gebaut. Zudem sollen im historischen Teil der rund 900 Jahre alten und denkmalgeschützten Klosteranlage bis zu neun altengerechte Wohnungen entstehen. Dabei hatte der Neubau, der nun im südlichen und östlichen Bereich des Klosterareals in die Höhe wächst, mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Zunächst galt es, Zauneidechsen, die im Klostergarten heimisch waren, umzusiedeln. Das