Kreis Esslingen Im Monat 416 Euro, also knapp 14 Euro am Tag – kann man davon leben? Wen es wirklich trifft, hat keine Wahl, wenn er keinen Job hat: Im Kreis Esslingen ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger sogar leicht gestiegen. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 hatte das Statistische Landesamt 20 731 Männer, Frauen und Kinder (diese bekommen weniger) in den Akten, denen Hartz IV den Lebensunterhalt sicherte. Dabei waren die meisten erwerbsfähig und im Alter bis zu 50 Jahre. Der Frauenanteil beträgt 48,1 Prozent, wobei alleinerziehende Mütter stark vertreten sind. Rund 26 Prozent der Empfänger sind Kinder und Jugendliche (Vorjahr ebenfalls 26 Prozent). Die