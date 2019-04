FilderstadtMit Humor geht alles besser. Auch im Geschäftsleben. Er gilt als Türöffner, quasi übers Herz zum Hirn. Dass sich gute Laune auszahlt, machte Yvonne Villiger, Expertin für Business-Humor in der Filharmonie in Filderstadt an ihrem Beispiel deutlich. 620 Besucherinnen waren der Einladung der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken (BZV) im Kreis Esslingen zum Frauenforum unter dem Motto „Ladies First. Ein Abend unter Freundinnen“ mit der Komikerin und Trainerin gefolgt.

Männer waren auch ein paar anwesend, vorzugsweise aus den Führungsebenen der Banken, die überwiegend männlich besetzt sind. Heinz Fohrer,