PlochingenThomas Otto ist im Schwarzwald aufgewachsen, spricht aber perfekt Platt und war zehn Jahre lang auf hoher See unterwegs. Er kann vom Hurrikan Kategorie 4, vom Krokodil und der Schwarzen Mamba im Laderaum erzählen. Im Gegensatz zu Käpt’n Blaubär spinnt Otto kein Seemannsgarn. Aber aus seinem reichen Fundus reichert er den Unterricht an. Denn seine Schüler in der Yachtschule Otto in Plochingen sollen schließlich aufmerksam zuhören. Er ist ein Kapitän von echtem Schrot und Korn.

Thomas Otto hat nachgerechnet: Seit ihrer Gründung vor 50 Jahren, zählt die Schule rund 40 000 Teilnehmer. Sie kamen und kommen aus Freudenstadt, Rottenburg, Ulm