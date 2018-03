Die russisch sprechende Geschädigte wurde gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle Zinsholz von einer Unbekannten in ihrer Landessprache angesprochen. Die Fremde behauptete, sie sei eine Wunderheilerin und sehe, dass etwas „Schwarzes“ auf der Familie liege. Ihre Tochter werde sterben, wenn sie bei einem Ritual nicht mitmache. Dafür benötige sie zwei Eier. Diese kaufte die Angesprochene gemeinsam mit der zweiten Betrügerin in einem Supermarkt. Danach traf man sich wieder an der Haltestelle. Hier wurden die Eier verrührt und siehe da, sie verfärbten sich schwarz. Dies war der Anlass für ein Folgeritual, zu dem die Geschädigte ihr gesamtes Bargeld aus der Wohnung