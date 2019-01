Anzeige

Kirchheim (mst)Wenn schon zu Weihnachten kein Schnee, dann eben jetzt. Berg und Burg Teck haben sich bereits in einen wunderbaren Winterwald verwandelt, und auch am Wochenende schüttelt Frau Holle wieder die Kissen aus. Besonders Älbler, Schwarzwäldler und Allgäuer dürfen sich freuen: Dort kündigt der Deutsche Wetterdienst in der Nacht zum Samstag Schneefall an. Aber aufgepasst: Schnee ist nicht nur schön, sondern auch rutschig. Also fahrt vorsichtig!

Wenn Ihr einen Vorgeschmack bekommen wollt: Klickt Euch durch unsere Bildergalerie!