Würzige Teigtaschen sind der Renner

WERNAU: Beim 6. Maultaschenfest wird geschlemmt und mit viel Musik gefeiert

Bei vielen Wernauern blieb am Wochenende die Küche kalt. In der Ortsmitte lockte wieder das Maultaschenfest mit deftigen Spezialitäten, Musik und Tanz das Publikum an. Zum sechsten Mal veranstaltete der Musikverein Stadtkapelle Wernau die beliebte Hocketse.