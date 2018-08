PlochingenWie kann die Stadt Plochingen ihren Busbahnhof attraktiver machen? Was muss sie bei der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes beachten? Und wie kann die Bahnhofstraße zu einer ansprechenden Verbindung in die Fußgängerzone werden? Die Bürgerinnen und Bürger haben am Dienstag, 21. August, die Chance, der EZ-Sommerredaktion ihre Wünsche für ein attraktives Bahnhofsumfeld in den Block zu diktieren. Von 11 bis 13 Uhr freuen sich Claudia Bitzer, Pia Hemme und ihre Kolleginnen aus der Online-Redaktion auf viele Gäste mit vielen Anregungen. Die dürfen am EZ-Stand am Fischbrunnen in der Fußgängerzone auch gerne loswerden, was ihnen rund um den Bahnhof