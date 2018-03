Seit 2004 beschert der Kunstkreis Aichwald um den Sammler Frieder Gadesmann der Gemeinde immer im November eine Ausstellung, die inzwischen auch Kunstinteressierte aus der ganzen Region anzieht. In diesem Jahr heißt die Schau „Christian Mischke erinnert an Hermann Kätelhörn“. Und weil der Kunstkreis sich nicht aufs Zeigen von Kunst beschränken will, wurde im Vorfeld ein Schulwettbewerb ausgeschrieben. Die Grund- und Hauptschule Aichwald sowie die Realschule Oberesslingen bekamen Besuch von Gadesmann. Er führte die Schüler in das grafische Werk von Mischke und Kätelhörn ein, erläuterte, was den phantastischen