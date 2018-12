LenningenDass Polly einmal in die Schlagzeilen kommen würde und Wissenschaftler über ihrem Foto brüten – damit hat Steffen Eisele nicht gerechnet. Aber genau so ist es passiert: Die grau-weiße Husky-Hündin des 41-Jährigen aus Lenningen-Schopfloch wurde vor gut zwei Wochen bei einem ungeplanten Ausflug nahe ihres Zuhauses in Schopfloch fotografiert – und für einen Wolf gehalten. Kein Wunder: Zwar ist die bildhübsche Schlittenhündin von vorne eindeutig als Husky zu erkennen und in Schopfloch auch bekannt wie ein bunter Hund. Von der Seite und aus der Ferne hat sie – zumindest für Laien – aber durchaus Ähnlichkeiten mit den wilden Artverwandten der Hunde.