DenkendorfBetritt man Jürgen Ungers Dachgeschosswohnung in Denkendorf, wähnt man sich in einem Museum: Modelle von Flugzeugen, Schiffen, Autos und Eisenbahnen in den unterschiedlichsten Größen wohin man schaut – in Glasvitrinen, Schränken, Regalen, auf Tischen, an der Wand oder aufgehängt unter der Decke. Wie viele es sind, vermag der 76-Jährige nicht zu sagen. Doch zu fast jedem Stück kann er eine Geschichte erzählen.

Angefangen hat alles mit Modellflugzeugen. „Als kleiner Junge habe ich immer den Flugzeugen am Himmel nachgeschaut“, erzählt er. Als Jugendlicher radelte er von der Esslinger Pliensauvorstadt, wo er lebte, zum Flughafen auf die