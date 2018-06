Wohnprojekt für die Generation 60 plus

Auf dem Gelände des früheren Kindergartens Ziegelgasse sollen sechs Atriumhäuser entstehen

Die Kinder sind längst aus dem Haus. Es geht langsam aufs Rentenalter zu. Das eigene Haus ist mittlerweile viel zu groß geworden. Zeit, sich nach einer neuen Bleibe umzuschauen, die altersgemäß ist und es zugleich an nichts fehlen lässt. Diese Zielgruppe hat ein Pilotprojekt der Gemeinde Aichwald im Visier. Zusammen mit Metzger und Co. Wohnbau hat die Kommune „60 plus“ entwickelt. Auf den Gelände des früheren Kindergartens Ziegelgasse im Ortsteil Schanbach sollen sechs hochwertige und barrierefreie Atrium-Häuser entstehen, die allen Anforderungen eines qualitätvollen Wohnens im Alter entsprechen. Das sei eine gute Alternative zum betreuten Wohnen, sagt Aichwalds Bürgermeister Nicolas Fink. Das Pilotprojekt könne beispielhaft sein für andere Kommunen, denn es sei ein Baustein für die neue Lebensrealität im Alter. Am Montag, 11. Juni, soll das Konzept von „60 plus“ ab 19 Uhr bei einer Informationsveranstaltung im Schanbacher Rathaus vorgestellt werden.