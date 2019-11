Ostfildern/EsslingenDas ist inzwischen ein ganzjähriges Ärgernis bei uns direkt vor der Tür.“ So erbost wie diese EZ-Leserin aus der Kolpingstraße in Esslingen-Wäldenbronn reagierten viele auf den Beitrag über Wohnmobile und Wohnwagen, die zunehmend Siedlungen verstopfen. Kein Artikel zuvor war so häufig im Online-Angebot der EZ angeklickt worden. Ein Thema also, das offenbar sehr viele Menschen bewegt. Die Mehrzahl beklagt, dass die Kommunen zu wenig zu tun, um die zum Teil riesigen Fahrzeuge aus den Wohngebieten, in denen sowieso große Parkplatznot herrscht, heraus zu bekommen.

Öffentlich geworden war das Thema zuletzt in einer Sitzung des