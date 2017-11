Anzeige

(red) - Die Wohngeldbehörde der Stadt Filderstadt zieht nächste Woche ins Verwaltungsgebäude an der Martinstraße 5, erster Stock (Zimmer 114 und 121), in Bernhausen um. Aus diesem Grund ist am Dienstag, 7. November, und am Mittwoch, 8. November, die Wohngeldbehörde ganztags geschlossen.

