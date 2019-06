WendlingenFrontmann Tobias kündigt das nächste Lied an: „Kommt alle ein bisschen näher, wir stehen auf Nähe“, sagt der Sänger. Die gleißende Sonne brennt ihm ins Gesicht, die Augen funktionieren nur noch zusammengekniffen. Und sie rückten näher, die Fans, ehe ihre Jubelrufe in harten Gitarrenriffs und Gesang untergingen. Die Wendlinger Band „Ohne Kompass“, Kind des Jugendzentrums Neuffenstraße, besingt beim WO?!Festival Existenzielles: Orientierungslosigkeit, Nähe und Einsamkeit, Schwäche und Verletzlichkeit zeigen. „Lass uns gemeinsam vor Problemen fliehen, in Traurigkeit untergehen“, brüllt der 25-jährige Leadsänger bei dem Song „Mauern“ ins Mikro. Das