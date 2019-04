Ostfildern (red)Die sechs Wochenmärkte in Ostfildern sind etabliert, ihre Situation ist stabil. Ein Bericht im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat aufgezeigt, dass die Kunden das wohnortnahe Angebot schätzen.

In allen Stadtteilen außer in Kemnat werden Wochenmärkte abgehalten. Die Märkte sind an verschiedenen Wochentagen statt. Tobias Knittel, im Fachbereich 1 (Ordnung, Recht, Verkehr) zuständig für die Wochenmärkte, hat im Verwaltungsausschuss dargestellt, dass die Märkte zwar unterschiedlich groß und auch unterschiedlich stark frequentiert sind, insgesamt aber ein etabliertes Angebot für die wohnortnahe Versorgung mit frischen