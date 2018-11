Kreis Esslingen Seit mehr als drei Jahrzehnten kümmert sich der Sozialpsychiatrische Dienst für alte Menschen im Kreis Esslingen (SOFA) um Senioren, die depressiv, dement oder suchtkrank sind. SOFA unterstützt Angehörige und berät andere Einrichtungen. Hartwig von Kutzschenbach (63), der SOFA seit Beginn leitet, sieht seinen Dienst auch als Motor in der Geronto-Psychiatrie. Von Kutzschenbach wird im Dezember in den Ruhestand gehen, seine Stellvertreterin Christina Klinger wird an seinen Posten rücken.

Erinnern Sie sich noch an den Start von SOFA?

Ja, sicher. Vor 40 Jahren wollte der Landkreis eine ambulante und