Die Gesichter des neuen Vereins (von links): Thomas Wolter-Roessler (Schatzmeister und Präsident in Stuttgart), Daniel Aichinger (Präsident in Esslingen), Eva Geiselmann (Vorstandsvorsitzende und Präsidentin in Göppingen), Francesco Fusaro (Präsident im Rems-Murr-Kreis), Carolin Rössle (Präsidentin in Ludwigsburg) und Tobias Hocke (Mit-Initiator) Foto: oh