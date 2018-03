Anfang Dezember kam in Harthausen das mittlerweile neunte Elektroschock-Gerät in der Stadt dazu. In Harthausen, wo es im „Haus Albblick“ im Foyer des Seniorenheims jederzeit öffentlich zugänglich hängt, ist es bereits der dritte Defibrillator. Bezahlt hat ihn die benachbarte Firma Hauler & Hermann, wo zwei von 25 Mitarbeitern bereits auf die Anwendung geschult sind.„Der Tod eines Menschen im Sommer auf unserem Sportplatz hat mich überzeugt,“ begründet Joachim Hauler sein Engagement. Denn vor plötzlichem Herztod, ausgelöst durch Herzrasen, sogenanntes Kammerflimmern, sind auch Gesunde nicht gefeit, wie bundesweit 100 000 Tote pro Jahr belegen. Und