OstfildernAn der neuen Grünen Mitte finden längst nicht alle Ruiter Gefallen. Im wahrsten Sinne Stein des Anstoßes ist eine Marmor-Skulptur, die die Stadt am oberen Rand der Grünfläche platziert hat. Tobias Eißler, der evangelische Pfarrer, hält mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. Das Kunstwerk, das früher vor der Sporthalle gestanden hatte, sei an dieser Stelle, nur wenige Meter von Kirche und Pfarrhaus entfernt, „nicht angemessen“. Eißler geht es um die Darstellung: So wie sich Mann und Frau in dieser Figur und in ihrer Nacktheit begegneten, sei das kein Ausdruck von Liebe. Ihn stört, dass der Mann über der Frau kniet und ihr nicht auf Augenhöhe