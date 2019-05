BaltmannsweilerSeit dem 19. Februar steht eines der drei Windräder auf dem Goldboden still, weil Risse am Rotor entdeckt worden waren. Ursache ist vermutlich ein Schaden, der schon beim Transport entstanden war. Anfang der Woche hat ein Arbeitstrupp begonnen, den Windradflügel zu reparieren. Damit will die EnBW den Ertragsverlust verringern und die Anlage bis zum Tausch des lädierten Rotorblattes wieder betreiben zu können. Je nach Witterung werden die Arbeiten im Wald zwischen Baltmannsweiler und Winterbach bis zu sieben Tage dauern.

Im Dezember 2017 sind die Rotorblätter auf den Schurwald transportiert worden. Auf dem weg von Norddeutschland